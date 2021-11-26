В Петербурге мужчина украл не менее 10 велосипедов

Общий ущерб уже составил 160 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего мужчину, который обвиняется в неоднократных кражах велосипедов. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что мужчину поймали еще в августе 2021 года. На данный момент установлено, что он причастен как минимум к 10 кражам. Общий ущерб от действий преступников составил 160 тысяч рублей.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленнику избрана мера пресечение – заключение под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти «Форд» выехал на встречку, сбил насмерть велосипедистку и улетел в кювет.