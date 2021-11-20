В Ленобласти «Форд» выехал на втречку, сбил насмерть велосипедистку и улетел в кювет

59-летняя велосипедистка получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 ноября.

Так, 19 ноября, примерно в 09:30, на 39 километре автомобильной дороги «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга» Тосненского района Ленобласти произошла смертельная авария.

39-летний водитель за рулем «Форд Фокуса» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Мужчина насмерть сбил велосипедистку, а затем угодил в кювет.

По факту дорожной аварии проводится проверка

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