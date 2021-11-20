В Ленобласти «Форд» выехал на втречку, сбил насмерть велосипедистку и улетел в кювет

В Ленобласти &#171;Форд&#187; выехал на втречку, сбил насмерть велосипедистку и улетел в кювет
По факту аварии проводится проверка. Фото: Pixabay

59-летняя велосипедистка получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 ноября.

Так, 19 ноября, примерно в 09:30, на 39 километре автомобильной дороги «Павлово-Мга-Любань-Оредеж-Луга» Тосненского района Ленобласти произошла смертельная авария.

39-летний водитель за рулем «Форд Фокуса» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Мужчина насмерть сбил велосипедистку, а затем угодил в кювет.

По факту дорожной аварии проводится проверка

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пешеходном переходе Театральной площади у Мариинского театра сбили мужчину. На помощь пострадавшему пришли прохожие.

велосипедистка дтп ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти «Форд» выехал на втречку, сбил насмерть ...
Гаражи на Загородной улице тушили почти полтора часа
Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на «Газпром Арену»
На Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая
Москвичку, «орудовавшую» в Петербурге, изобличили еще в двух ...
Мужчина, угнавший «Москвич» с проспекта Тореза в июле, дал явку с ...
Мужчину, выстрелившего 8 раз воздух и в сторону потерпевшего на Гороховой, ...
За сутки в Петербурге госпитализировали 429 человек с пневмониями и COVID