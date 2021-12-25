В Петербурге задержали пенсионера, хранившего дома более 180 гр пороха

В Петербурге задержали пенсионера, хранившего дома более 180 гр пороха
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники уголовного розыска в Петербурге задержали пожилого мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МВД. Получив оперативную информацию, правоохранители задержали 67-летнего мужчину, возможно причастного к незаконному обороту оружия и боеприпасов. У него дома провели обыск и нашли несколько видов пороховых смесей. Всего стражи порядка изъяли 184 грамма пороха.

В пятницу петербургская полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Против задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой петербуржец стал фигурантом уголовного дела после проникновения в сыроварню.

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