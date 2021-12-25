Петербуржца, угрожавшего подруге на проспекте Просвещения, задержали за хранение боеприпасов

Петербуржца, угрожавшего подруге на проспекте Просвещения, задержали за хранение боеприпасов
В квартире нашли пистолет и патроны. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции нашли в квартире финансового директора в Выборгском районе Петербурга несколько видов боеприпасов.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что поздно вечером 23 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что некий мужчина угрожает ее подруге в ходе бытового конфликта. Это произошло в квартире на проспекте Просвещения.

Прибывшие к месту стражи порядка задержали 36-летнего финансовой директора одной из компаний. Во время обысков в его квартире нашли пистолет и патроны.

В субботу, 25 декабря, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пенсионера, хранившего дома более 180 гр пороха.

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