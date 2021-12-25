В Выборге обнаружили расписную курительную трубку эпохи Возрождения

Курительную трубку нашли, когда обследовали старинный дом в Ленинградской области.

Об интересной находке сообщил вице-губернатор, председатель комитета по сохранению культурного наследия 47-ого региона Владимир Цой у себя на страничке в социальной сети Instagram 25 декабря.

Чиновник объяснил, что во время проектных изысканий в доме на улице Сторожевой башни обнаружили голландскую курительную трубку.

Судя по фотографии, предмет украшен росписью, а также изображением птицы и изоры. Предполагают, ее создали в XVII-XVIII веках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла тайник кассирши из Ачинска. Он располагался у банки с солеными огурцами. Там было найдено два миллиона рублей.