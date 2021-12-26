В Китае назвали пять самых грязных мест в доме

В Китае назвали пять самых грязных мест в доме
Холодильник оказался самым опасным переносчиком бактерий в доме. Фото: unsplash

Пользователи китайского портала WeChat предупредили об опасных микроорганизмах, которые скапливаются на предметах в доме.

Разносчиком опасных бактерий в первую очередь является холодильник. Низкая температура в технике способствует размножению психрофильных бактерий, способных выживать в условиях от 0 до 45 градусов Цельсия. На одном квадратном сантиметре может скапливаться до 11,4 миллиона микроорганизма. Это даже больше, чем на унитазе.

Следующим предметом назвали стиральную машину. Специалисты нашли на этом устройстве огромные скопления бактерий группы кишечной палочки и плесень.

В рейтинг также попал кондиционер, который в зимний период накапливает микроорганизмы, в результате чего у жильцы могут страдать от постоянного насморка.

Четвертое место заняла душевая лейка, внутри которой скапливаются плесень и бактерии. Если ее не чистить, то микробы могут попасть в организм с проточной водой, что может обернуться расстройством ЖКТ.

Последней в этом списке стала кухонная вытяжка, грязь на которой можно заметить невооруженным глазом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты дали советы, как уберечь новогоднюю елку от кошки.

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