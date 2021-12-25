Эксперты дали советы, как уберечь новогоднюю елку от кошки

Игрушки лучше покупать матовые и пластиковые, чтобы они не разбились. Фото: unsplash

Игрушки лучше покупать матовые и пластиковые, чтобы они не разбились. Фото: unsplash

Специалисты благотворительной организации Cats Protection из Великобритании перечислили несколько способов, которые помогут уберечь новогоднюю елку от нападения кошки.

Как передает The Independent, эксперты порекомендовали купить небольшое праздничное дерево и поставить его в углу помещения, где нет полок, шкафов и тумбочек, чтобы кот не смог спрыгнуть на елку. Основание стоит зафиксировать и утяжелить, иначе домашние питомцы быстро повалят декорацию.

Кроме того, не следует наряжать елку сразу после установки, а дать коту пару дней, чтобы привыкнуть к ней. Украшать дерево лучше в отсутствие животного. Игрушки лучше покупать матовые и пластиковые, чтобы они не разбились. Специалисты посоветовали закрепить декорации таким образом, чтобы они не раскачивались на ветвях. Также лучше отказаться от мишуры и дождика — питомец может их съесть, что грозит отравлением или смертью от удушья.

Помимо прочего, можно опрыскать елку водой с парой капель масла цитрусовых или разложить вокруг дерева фольгу — это поможет отпугнуть кошку.

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