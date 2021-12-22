Какие салаты не стоит подавать на новогодний стол?

Какие салаты не стоит подавать на новогодний стол?
По мнению специалиста, ингредиенты в некоторых салатах могут привести к тяжелому отравлению. Фото: pixabay

Ученый РАН рассказал, какое блюдо на новогоднем столе не будет приветствоваться. По мнению специалиста, ингредиенты в некоторых салатах могут привести к тяжелому отравлению.

Научный сотрудник ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец отметил, что часть людей в России экономят на протяжении года, чтобы разгуляться на все в праздничную ночь, употребляя гастрономические изыски. Об этом эксперт рассказал в комментарии «Царьграду».

Обилие непривычных деликатесов способно вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно аккуратно нужно быть с морепродуктами, так как отравления ими считается одним из самых тяжелых. Например, салаты из не слишком свежих крабов — плохая идея на новогодний стол. После разморозки краб выделяет много пептидов, которые являются идеальной средой для размножения бактерий.

Также диетологи не рекомендуют съедать разом больше 12 устриц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам стоит ожидать морозов и снега на Новый год. По прогнозам синоптика, температура может опуститься от -9 до -14 градусов.

еда Новый год ран Россия салаты


 

Новости партнеров
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Кети Топурия вступилась за умершего отца: «Неправда то, что он был убийцей»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Какие салаты не стоит подавать на новогодний стол?
В Госдуму внесли законопроект по проверке ФСБ и МВД тех, кто хочет получить ...
VK Protect станет новой защитой пользователей VK
Специалист назвал пенсионную реформу в России провальной
Новый год придет в Петербург с морозами и снегом
ИТМО совместно с Bosch разработают роботов для промышленности и медицины
ЗакС уходит на новогодние праздники с 29 декабря
Мишустин: инфляция в России является в основном импортируемой