Новый год придет в Петербург с морозами и снегом

Новый год придет в Петербург с морозами и снегом. Фото: unsplash

Новый год придет в Петербург с морозами и снегом. Фото: unsplash

На Новый год петербуржцам стоит ожидать морозов и снега. Такой прогноз синоптики предсказывают впервые за пять лет.

В новогоднюю ночь температура может опуститься от -9 до -14 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик также отмечает, что до конца декабря оттепелей не предвидится, поэтому укрывший улицы Петербурга снег растаять не успеет.

«Примерно такой же тёплой была новогодняя история последних 5 лет и в Санкт-Петербурге, там в новогоднюю ночь температура менялась от -4 до +1°», — отмечает Леус.

Последние сильные морозы на Новый год были зафиксированы в 2016 году. Тогда похолодало до -13 градусов. В этом году столбик термометра может опуститься еще ниже.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогоднюю ночь петербуржский общественный транспорт продолжит свою работу.