Отец девятилетней студентки МГУ ответил на предложение приостановить ее обучение

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений считает, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу обучения девочки.

Евгений Тепляков заявил в эфире телеканала РЕН ТВ, что действующее законодательство не позволяет Асмолову выступать с какими-либо заявлениями по поводу его дочери.

«Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично», — сказал отец студентки.

Он добавил, что «любые диагнозы и любые заключения» член СПЧ может ставить только после соответствующей процедуры, «а не потому, что он Асмолов».

Также Тепляков выразил желание, чтобы действия Асмолова оценила комиссия по этике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МГУ пообещали обеспечить 9-летней студентке комфортное обучение после громкого скандала.