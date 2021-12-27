Россиянам рассказали, как и когда пожилые жители смогут получить обещанные 10 тысяч рублей

Большинство жителей России ожидали новые единовременные выплаты в декабре 2021 года, но в результате денег так и не дождутся, по крайне мере, в этом году. Что ожидать от 2022 года известно на настоящий момент по предположениям экспертов.

Отмечается, что точных заявлений о декабрьских выплатах в 10 тысяч от президента Владимира Путина не поступало, однако, он неоднократно заявлял, что существует необходимость индексации пенсий, которая будет выше уровня инфляции в стране. В соответствии с этим правительству было дано поручение выравнивания показателей пенсии. Эксперты PensNews провели подсчеты и составили прогнозы относительно выплат уже в 2022 году.

То, что о предстоящих пенсиях пишут с периодичностью в несколько часов связано с прогнозами экономистов и опытом, который уже был реализован в сентябре 2021 года. Финансовые аналитики утверждают, что учитывая высокий уровень инфляции в 2022 году материальная поддержка пенсионерам все же будет. Не стоит забывать о том, что в новом году пенсионные выплаты должны быть повышены на 5,9%, а фактический уровень инфляции на настоящий момент уже достиг 8,4%.

Министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков отмечает, что в ведомстве и правительстве еще не обсуждали вопрос по предоставлению разовых выплат. Также, в рамках большой декабрьской пресс-конференции и сам президент еще пока не объявил о новых мерах поддержки пенсионеров. Несмотря на это Владимир Путин заявил, что пенсионные выплаты должны индексироваться выше уровня инфляции в связи с чем заявил, что правительство России, но только в начале следующего 2022 года.

О материальной поддержке россиян в 2022 году пока еще можно только гадать, но, судя по предположению экспертов, она все таки будет. Вопрос остается в том, будет ли такая поддержка в форме единовременных выплат или в виде более высокой индексации пенсий.

Напоминаем, что в Пенсионном фонде также заявляли о ежемесячных денежных выплатах 1-ого числа через отделения Почты России. В декабре пожилые жители должны были получить выплаты за январь следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению экономиста единого графика пенсионных выплат не существует. Специалист отметила, что в каждом российском регионе пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному.