Экономист заявил, что в декабре пенсионеры получат выплаты за январь 2022 года

Экономист Григорьева напомнила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года. Фото: pixabay

Экономист Григорьева напомнила, что пенсионеры в декабре получат деньги за январь 2022 года. Фото: pixabay

Пожилым гражданам Российской Федерации напомнили о крупных выплатах в этом месяце.

Изменения в дате выплат связаны со скорыми январскими праздниками. Об этом сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в разговоре с «Прайм».

Так, в Пенсионном фонде объяснили, что пенсионеры, получающие ежемесячные денежные выплаты 1-ого числа через отделения Почты России, в декабре получат выплаты за январь следующего года.

По мнению экономиста не бывает единого графика выплат пенсий. Специалист отметила, что в каждом российском регионе пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января россиянам станет доступна еще одна выплата. Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года.