С 1 января россиянам станет доступна еще одна выплата

Россияне получат право на новую выплату в 15 тысяч. Pixabay

Россияне получат право на новую выплату в 15 тысяч. Pixabay

Россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом с 1 января 2022 года.

Максимальная сумма, которую государство вернет за занятия спортом взрослого или ребенка до 18 лет — 15 600 рублей. Вычет предоставляется гражданам в сумме расходов, уплаченных ими за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 тыс. рублей. По закону, возврату подлежат 13% от потраченной суммы, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Оформить налоговый вычет можно как на себя, так и на несовершеннолетнего ребенка. Важным условием является то, что оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности у организации, где занимается человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последнее время ведется много разговоров о возможных новогодних выплатах. Россияне ожидают решения Владимира Путина по данному вопросу. Предполагается, что некоторые категории граждан смогут получить к празднику единоразово 10 000 рублей.