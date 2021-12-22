10 000 рублей перед Новым годом: кто получит выплаты

В последнее время ведется много разговоров о возможных новогодних выплатах. Россияне ожидают решения Владимира Путина по данному вопросу. Предполагается, что некоторые категории граждан смогут получить к празднику единоразово 10 000 рублей.

23 декабря состоится традиционная пресс-конференция. Скорее всего завтра россияне получат ответ на интересующий всех вопрос, сообщает BFM.ru.

Ранее глава государства напомнил об осенних выплатах семьям с детьми и пенсионерам в размере 10 000 рублей. Владимир Путин на форуме «Россия зовет» подчеркнул, что данная мера государственной поддержки не станет последней в этом году. Президент пообещал, что будут рассматриваться и другие возможные варианты, поскольку финансовые возможности государства позволяют это сделать.

Также Владимир Путин обозначил возможных получателей новых разовых пособий на этот год. Скорее всего денежные средства снова выплатят семьям с детьми и пенсионерам. Дополнительная выплата станет отличным подарком к новогодним праздникам.

Президент отметил, что сложившаяся ситуация негативно отражается на россиянах. Государство старается принимать взвешенные решения, чтобы поддерживать самые уязвимые отрасли экономики, которые больше всего пострадали от распространения коронавирусной инфекции. А самыми уязвимыми категориями граждан остаются пенсионеры и семьи с детьми. Именно они в первую очередь нуждаются в материальной помощи.

Пока нет информации о том, как получить выплаты, о которых идет речь. Вероятно, денежные средства будут приходить в беззаявительном порядке тем, кто состоит на учете в соцзащите. Подробнее об этом можно будет узнать уже завтра.