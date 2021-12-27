В Ленобласти коронавирусом заразились более 100 тыс. человек

В Ленобласти коронавирусом заразились более 100 тыс. человек
Коронавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 341 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 100 235 случаев ковида. При этом выздоровели 84 104 пациента, в том числе 558 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 5 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 983.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2 239 человека. Третье место у Подмосковья — 1 616 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщало, в Италии выяснили, что эффективность вакцин от коронавируса падает на 40% через пять месяцев.

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