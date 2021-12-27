В Италии выяснили, что эффективность вакцин от коронавируса падает на 40% через пять месяцев

В Италии выяснили, что эффективность вакцин падает на 40% через пять месяцев. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Италии выяснили, что эффективность вакцин падает на 40% через пять месяцев. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Высший институт здоровья Италии выяснил, что эффективность вакцин от ковида падает на 40% спустя пять месяцев.

По словам ученых, через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов снижается с 71,5% до 30,1%, сообщает ТАСС.

При этом вакцина сохраняет эффективность для предотвращения тяжелого течения коронавируса: 92,7% у привитых менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был вакцинирован более 150 дней назад.

С начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.