В 2022 году в Петербурге появятся два новых пожарных депо

В 2022 году в Петербурге появятся два новых пожарных депо
В 2022 году в Петербурге появятся два новых пожарных депо. Фото: пресс-служба Смольного

Строительство новых депо в Красносельском и Калининской районах Петербурга запланировано на 2022 год.

В День спасателя, 27 декабря, в Смольном подвели итоги работы Санкт‑Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в уходящем 2021 году и озвучили идеи на будущее. В следующем году планируется открыть еще два новых пожарных депо. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За 2021 год в Петербурге закупили 11 пожарных автомобилей, из которых 7 будут переведены в пользование пожарно-спасательных отрядов, а еще четыре пополнят региональное управление МЧС. Кроме новых автомобилей, в 2021 году спасатели получили четыре судна на воздушной подушке.

Также в 2021 году завершили реставрацию пожарно-спасательной части в Выборгском районе. На следующий 2022 год уже также есть планы касательно новшеств в пожарных депо. Планируется строительство новых точек в Красносельском и Калининской районе, а также создание пожарных и спасательных частей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам 100 тысяч доз однокомпонентной препарата от коронавируса «Спутник Лайт».

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