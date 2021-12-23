Авиация МЧС доставила 100 тысяч доз «Спутника Лайт» населению Вьетнама

Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Гуманитарная помощь была отправлена помощи в столицу Вьетнама — город Ханой.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, выделено более 57 млн рублей на закупку и доставку препарата в Социалистическую Республику Вьетнам данного груза.

Напомним, «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что удалось осуществить продвижение препарата «Спутник V» в 71 стране, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, является огромным успехом. Производителям препаратов приходится соперничать с глобальными компаниями, чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира.