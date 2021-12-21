Песков: продвижение «Спутника V» более чем в 70 странах является успехом

Продвижение "Спутника V" более чем в 70 странах является успехом, по замечанию Дмитрия Пескова. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Продвижение "Спутника V" более чем в 70 странах является успехом, по замечанию Дмитрия Пескова. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Удалось осуществить продвижение препарата «Спутник V» в 71 стране, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, является огромным успехом.

В интервью «Россия 24» Песков отметил важность того, как препарат «Спутник V» признан в 71 стране. Рынок вакцин, как отмечает глава Кремля, очень агрессивный и имеет высокую конкуренцию.

«То, что РФПИ пронес нашу вакцину через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя, — это огромный успех», — заявил Песков.

Производителям препаратов приходится соперничать с глобальными компаниями, чей бюджет сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Так, Песков привел сделал акцент на Pfizer и AstraZeneca, в связи с чем отметил, что эти две компании не всегда дружелюбны к остальным участникам рынка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ограничения на количество ревакцинаций от коронавируса вакциной «Спутник V» отсутствуют.