Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечно

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии ограничений на количество ревакцинаций от коронавируса вакциной «Спутник V».

Ученый сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что проходить повторную вакцинацию «Спутником V» можно каждые полгода. Ревакцинироваться этим препаратом разрешено бесконечного количество раз.

Говоря об обновлении вакцин под новые штаммы коронавируса, Гинцбург отметил, что для «Спутника V» сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм. Однако он не может сказать, что будет дальше в плане эволюции вируса. Однако в случае необходимости разработчики смогут создать новые антигенные варианты вакцин всего за пару недель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.