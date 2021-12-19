Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечно

Гинцбург заявил, что ревакцинироваться &#171;Спутником V&#187; можно бесконечно
Проходить повторную вакцинацию "Спутником V" можно каждые полгода. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии ограничений на количество ревакцинаций от коронавируса вакциной «Спутник V».

Ученый сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что проходить повторную вакцинацию «Спутником V» можно каждые полгода. Ревакцинироваться этим препаратом разрешено бесконечного количество раз.

Говоря об обновлении вакцин под новые штаммы коронавируса, Гинцбург отметил, что для «Спутника V» сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм. Однако он не может сказать, что будет дальше в плане эволюции вируса. Однако в случае необходимости разработчики смогут создать новые антигенные варианты вакцин всего за пару недель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.

"Спутник V" александр гинцбург вакцинация от коронавируса ревакцинация центр имени Гамалеи


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечно
Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ вакцинироваться
Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ...
Песков уверен, что Путина никто не заразит коронавирусом
Анна Попова назвала условия для закрытия российских границ
Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких
Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»
Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней