Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы

Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину &#171;Спутник V&#187; в ближайшие месяцы
По словам Пескова, можно долго рассуждать, почему организация пока не одобрила "Спутник V". Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.

«Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает «Спутник», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, можно долго рассуждать, почему организация пока не одобрила «Спутник V». Он предположил, что за этим может стоять «некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы».

«Потому что у нас — свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время», — добавил пресс-секретарь.

Также Песков выразил надежду, что потом получится «продвинуться на этом пути с европейцами».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ объяснили причину задержки с одобрением «Спутника V».

"Спутник V" ВОЗ Дмитрий Песков признание вакцины


 

Новости партнеров
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ...
Песков уверен, что Путина никто не заразит коронавирусом
Анна Попова назвала условия для закрытия российских границ
Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких
Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»
Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней
В Пулково днем 19 декабря задержали девять самолетов
В Стрельне росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в мясной магазин