Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы

По словам Пескова, можно долго рассуждать, почему организация пока не одобрила "Спутник V". Фото: Кремль

По словам Пескова, можно долго рассуждать, почему организация пока не одобрила "Спутник V". Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.

«Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает «Спутник», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, можно долго рассуждать, почему организация пока не одобрила «Спутник V». Он предположил, что за этим может стоять «некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы».

«Потому что у нас — свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время», — добавил пресс-секретарь.

Также Песков выразил надежду, что потом получится «продвинуться на этом пути с европейцами».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ объяснили причину задержки с одобрением «Спутника V».