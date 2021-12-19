В ВОЗ объяснили причину задержки с одобрением «Спутника V»

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала причины задержки признания российской вакцины «Спутник V» со стороны организации.

«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — приводит ее слова телеканал RT.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.