Денег на банковской карте больше не будет: эксперты предупредили россиян

Всем владельцам одной банковской карты пора завести новые счета в нескольких российских банках. С такой рекомендацией обратилась к гражданам представитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Эксперт сообщила, что люди активно используют смартфоны для совершения различных финансовых операций, у многих установлены мобильные приложения с доступом к банковским счетам. И в этом кроется угроза. В случае потери или кражи такого устройства владельцы банковских карт могут лишиться всех своих сбережений, хранящихся в одной кредитной организации. Для этого мошенникам достаточно получить доступ всего к одному приложению на устройстве.

От подобных ситуаций никто не застрахован, поэтому эксперт предостерегает россиян от хранения всех сбережений в одном банке. Чтобы не потерять все деньги сразу, Ольга Дайнеко советует гражданам завести несколько счетов в разных кредитных организациях и распределить денежные средства между ними.

Также эксперт заявила, что не стоит устанавливать на телефон все банковские приложения. Скачать нужно только тот мобильный банк, который требуется для регулярного использования. И лучше всего, если это будет банк, на счете которого не хранится крупная сумма денег. Существует система быстрых платежей, через которую легко перевести деньги в случае необходимости.

В интервью для «Известий» эксперт озвучила и другие полезные рекомендации. Например, она обратила внимание граждан на ненадежность сетей Wi-Fi, к которым можно подключиться без пароля в местах общественного пользования. Не стоит использовать такие сети для оплаты или перевода денежных средств со смартфона. Кроме того, опасно использовать единый пароль для разблокировки устройства и доступа к мобильному банку, и все обновления банковских приложений лучше перевести в автоматический режим.