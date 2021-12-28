Опасный салат: диетолог сообщила, кому противопоказан оливье

В оливье присутствуют ингредиенты, которые категорически противопоказаны при некоторых заболеваниях. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В оливье присутствуют ингредиенты, которые категорически противопоказаны при некоторых заболеваниях. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Оливье традиционно присутствует на новогоднем столе россиян. Но некоторым такое угощение может принести серьезные проблемы со здоровьем и испортить праздники. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, кому опасно есть новогодний салат, сообщает PRIMPRESS.

Все дело в том, что в оливье присутствуют ингредиенты, которые категорически противопоказаны при некоторых заболеваниях. Речь идет о колбасе и майонезе, в них содержится много соли и тяжелых для переваривания веществ.

Врачи не рекомендуют употреблять колбасу людям с заболеваниями пищеварительной системы и воспалительными заболеваниями, протекающими в хронической форме. Например, к таким болезням относятся гастрит и язва.

Многие не могут себе представить новогодний стол без любимого салата. Эксперт говорит, что не обязательно совсем отказываться от оливье, достаточно правильно его приготовить. Это поможет не только соблюсти устоявшуюся традицию, но и уберечься от обострения заболеваний.

Так, диетолог советует колбасу заменить отварным нежирным мясом, а вместо майонеза можно добавить греческий йогурт, приправленный пряными травами и солью.

Колбаса противопоказана людям с повышенным уровнем холестерина. Данный ингредиент лучше заменить отварной курицей или индейкой, поскольку в них присутствует меньше насыщенных жиров и солей. Вместо майонеза или греческого йогурта салат можно приправить растительным маслом.

Эксперт объяснила, что такая замена ингредиентов необходима для снижения количества насыщенных жиров, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, салат оливье не пойдет на пользу тем, кто следит за фигурой и не хочет набрать лишний вес. Однако Круглова добавила, что, несмотря на высокую калорийность блюда, одна порция в новогоднюю ночь вряд ли повлияет на набор веса.