«Газпром» представил концепцию третьего Лахта-центра

ПАО «Газпром» на заседании Межведомственного совета в рамках сотрудничества с городом представил сегодня архитектурную концепцию третьего небоскреба в комплексе «Лахта Центр».

Три современных высотных здания должны стать основой архитектурного ансамбля на побережье Финского залива.

Композиция башни создана по принципу золотого сечения. Башня будет представлять собой спираль с двумя зданиями-крыльями, переплетенными вокруг прозрачных атриумов. Архитектурное решение позволяет разместить большинство общественных пространств на более высоких видовых уровнях.

«Ребра» небоскреба, вращающиеся по спирали, «рассеивают» ветровые нагрузки.

Высота башни составит 555 м (108 уровней), площадь — около 179 тыс. кв. метров. На верхнем уровне (453 метра) разместится обзорная галерея.

Напомним, архитектурная концепция «Лахта Центра 2» была представлена в мае. Высота здания составит 703 метра. Небоскреб станет вторым по высоте в мире.

«Газпром» представил также концепцию подсветки Санкт-Петербургской телебашни с использованием кинетических панелей. Будет создан эффект «живого» объекта за счет отражающих элементов и светодиодов.