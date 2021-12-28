«Газпром» представил концепцию третьего Лахта-центра

&#171;Газпром&#187; представил концепцию третьего Лахта-центра
Композиция башни создана по принципу золотого сечения. Фото: ПАО "Газпром"

ПАО «Газпром» на заседании Межведомственного совета в рамках сотрудничества с городом представил сегодня архитектурную концепцию третьего небоскреба в комплексе «Лахта Центр».

Три современных высотных здания должны стать основой архитектурного ансамбля на побережье Финского залива.

Композиция башни создана по принципу золотого сечения. Башня будет представлять собой спираль с двумя зданиями-крыльями, переплетенными вокруг прозрачных атриумов. Архитектурное решение позволяет разместить большинство общественных пространств на более высоких видовых уровнях.

«Ребра» небоскреба, вращающиеся по спирали, «рассеивают» ветровые нагрузки.

Высота башни составит 555 м (108 уровней), площадь — около 179 тыс. кв. метров. На верхнем уровне (453 метра) разместится обзорная галерея.

Напомним, архитектурная концепция «Лахта Центра 2» была представлена в мае. Высота здания составит 703 метра. Небоскреб станет вторым по высоте в мире.

«Газпром» представил также концепцию подсветки Санкт-Петербургской телебашни с использованием кинетических панелей. Будет создан эффект «живого» объекта за счет отражающих элементов и светодиодов.

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