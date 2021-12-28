Россиянам рассказали, как получить компенсацию за детский сад

Россиянам рассказали, как получить компенсацию за детский сад
Петербургским семьям компенсируют часть оплаты детского сада, независимо от материального положения семьи. Фото: pixabay

Юрист Ольга Пашко рассказала, как родители детей-дошкольников могут получить компенсацию за оплату детского зада при зачислении ребенка.

Отметим, что компенсация на оплату детского сада — это форма господдержки, которая доступна родителям и законным представителям ребенка. На нее могут рассчитывать мать, отец (родитель-одиночка) или опекун ребенка, который подал заявление и вносит средства на счет за содержание ребенка в садике, сообщает РИА «Новости».

Право на компенсацию оплаты услуг в дошкольных образовательных учреждениях закреплено на федеральном уровне, однако региональные власти могут самостоятельно устанавливать порядок и условия выплат.

Петербургским семьям компенсируют часть оплаты детсада, независимо от материального положения семьи. В 2021 году повышенная компенсация за детсад предоставляется на ребенка в размере:

• 40% — родителям-одиночкам, если доход неполной семьи менее двух прожиточных минимумов;

• 50% — если один из родителей имеет инвалидность Ι (ΙΙ) группы;

• 70% — малообеспеченным семьям, в которых общий доход не превышает величину прожиточного минимума.

О дополнительных выплатах можно узнать на сайте Госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новые выплаты начали поступать на счета россиян. Региональные власти уведомили граждан о зачислении денежных средств в период с 26 по 29 декабря включительно. Речь идет о досрочном зачислении некоторых пособий. В региональных представительствах соцзащиты рассказали, что в ближайшие дни некоторые категории россиян смогут досрочно получить свои январские выплаты.

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