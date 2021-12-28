С 26 по 29 декабря соцзащита начала рассылать всем по 1500 рублей: как получить деньги

В ближайшее время многие россияне смогут получить свои выплаты за январь. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В ближайшее время многие россияне смогут получить свои выплаты за январь. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Новые выплаты начали поступать на счета россиян. Региональные власти уведомили граждан о зачислении денежных средств в период с 26 по 29 декабря включительно. Речь идет о досрочном зачислении некоторых пособий, сообщает PRIMPRESS.

В региональных представительствах соцзащиты рассказали, что в ближайшие дни некоторые категории россиян смогут досрочно получить свои январские выплаты. Подобное решение приняли власти многих регионов в связи с новогодними праздниками.

Таким образом, в декабре можно будет получить различные пособия и другие выплаты за январь. В первую очередь на досрочные зачисления могут рассчитывать семьи с детьми, подходящими по возрасту. К данной категории относятся также родители, чей уровень доходов не дотягивает до прожиточного минимума.

Региональные чиновники обещают, что выплаты обязательно придут на счет до наступления длинных новогодних праздников. Например, в некоторых регионах многодетным семьям положены денежные средства, которые начисляются на проезд и питание для детей, обучающихся в школе. Размер данной выплаты составляет 1500 рублей.

Кроме того, досрочно придут компенсационные денежные средства, которые начисляются для обеспечения полноценного питания детей. Также придут деньги для беременных и кормящих женщин, пособия на детей до первого года жизни. Напомним, что такие выплаты начисляются только на первых трех детей.

Дополнительно обращаться в отделения соцзащиты не требуется, денежные средства начислят в автоматическом порядке.

Представители соцзащиты обращают внимание населения, что досрочно придут только региональные пособия и компенсации. Федеральные выплаты для родителей продолжат поступать в обычном порядке — до 26 января.