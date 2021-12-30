В оперштабе рассказали, насколько заразен омикрон-штамм

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали, что штамм «омикрон» является более контагиозным по сравнению с другими разновидностями ковида- по разным оценкам, он заразнее в три — пять раз.

«Новый штамм содержит в себе значительное количество мутаций. Он чувствителен ко всем дезинфицирующим средствам и не устойчив в окружающий среде, поэтому все принимаемые меры по обработке поверхностей эффективны», — говорится в сообщении.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.