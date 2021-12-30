Власти Петербурга признали ошибку в прогнозе конца пандемии

Власти Петербурга признали ошибку в прогнозе конца пандемии
Многие медицинские городские работники вынуждены второй год работать без выходных и отпусков. Фото: Скрин главы комитета здравоохранения Петербурга Дмитрия Лисовца во "ВКонтакте"

Ранее петербургские чиновники озвучивали сроки, когда придет конец пандемии 2020 годам.

Городские власти считали, что пандемия из-за ковид закончится в 2020 году. Однако это оказалось не так, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова руководителя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«Без неожиданностей не обошлось», — прокомментировал Лисовец.

В ведомстве рассчитывали на то, что пандемия исчерпает себя к концу 2020 года и в текущем 2021 году с инфекцией больше не придется столкнуться. Однако появление нового штамма вируса «дельта» привел к росту числа инфицированных.

Многие медицинские работники вынуждены были второй год работать без выходных и отпусков, чтобы не оставить жителей без необходимой медпомощи. Прогноз о конце пандемии Дмитрий Лисовец в этот раз не стал озвучивать.

Gazeta.SPb.ru сообщала, оперштаб проинформировал о заразности нового штамма ковид – «омикрон» штамме.

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