С 2022 года изменятся правила оформления больничного

Все больничные листы будут электронными, из больницы их будут направлять в Фонд социального страхования (ФСС), а уже оттуда работодателю. Фото: Baltphoto

Все больничные листы будут электронными, из больницы их будут направлять в Фонд социального страхования (ФСС), а уже оттуда работодателю. Фото: Baltphoto

В России с 1 января 2022 года поменяются правила оформления больничного.

С начала следующего года начнет действовать новый порядок оформления листа нетрудоспособности.

Все больничные листы будут электронными, из больницы их будут направлять в Фонд социального страхования (ФСС), а уже оттуда работодателю.

Также изменится алгоритм расчета выплат.

«Размер выплат по больничному напрямую зависит от среднего заработка за последние два года. В 2022 году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 копеек в день, или около 80 тыс. рублей в месяц», — пишет «Российская газета».

Женщинам, которые оформляют больничный по беременности и родам, Фонд социального страхования переведет деньги автоматически.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в России ввели новые правила оформления больничного. Теперь листок нетрудоспособности можно оформить не выходя из дома. Соответствующий приказ опубликовал Минздрав России.