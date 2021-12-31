Двое мужчин украли игрушки с общей елки в поселке Ленобласти

Мужчинам в поселке Лебяжье приглянулись елочные игрушки на общей елке.

О том, что двое граждан решили набрать себе украшений говорится в посте в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я люблю Лебяжье» в четверг, 30 декабря.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как парочка мелких воришек сорвала с елки игрушки.

По всей видимости главной целью мужчин была яркая гирлянда. «Звезды» видео залазали на пьедестал, на котором стоит елка, и со всей силы тянули украшение, обвившее главный символ Нового года. Однако довольствоваться горожанам пришлось лишь игрушка. Гирлянду стянуть не удалось.

Вредительство от неизвестных произошло ночью 22 декабря. Сейчас вандалов просят вернуть украшения на место, иначе администрация поселения отправит данные похитителей в правоохранительные органы.

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