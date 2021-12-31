Диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала садиться за новогодний стол с чувством сытости, чтобы избежать переедания.
По мнению Королевой, плохо быть голодным в канун Нового года. Она заявила, что за праздничные блюда не нужно приниматься голодными. Чувство сытости поможет избежать переедания, поскольку с ним будет проще контролировать свое пищевое поведение.
Если человек весь день голодает, а потом много ест за новогодним столом, то он создает дополнительную и значительную нагрузку для ЖКТ. Поэтому 31 декабря нужно позавтракать, пообедать, а перед застольем достаточно плотно поесть. Ужин должен включать белок и растительные волокна.
Диетолог посоветовала отдать предпочтение блюдам из птицы и рыбы, а также овощам и цитрусовым. Также она призвала не злоупотреблять шампанским.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе.