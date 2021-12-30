Диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва рассказала, какие блюда на праздничном столе являются самыми вредными и чем их можно заменить.

По ее словам, самым вредным продуктом на столе в новогоднюю ночь является майонез, особенно, если его слишком много, сообщает агентство «Прайм».

Специалист посоветовала заменить его соусом собственного приготовления.

На втором месте оказались сладкие газированные напитки, так как в них много сахара. Врач рекомендует заменить эти напитки минеральной водой или приготовить свои.

На третьем месте по вредности -шампанское. Рекомендуется отдать предпочтение шампанскому брют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола для семьи, состоящей из четырех взрослых и одного ребенка, увеличилась на 4,6% по сравнению с прошлым годом.