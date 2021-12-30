Диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе

Диетолог рассказала, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе
Новогодний стол может быть опасен. Фото: pixabay.com

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва рассказала, какие блюда на праздничном столе являются самыми вредными и чем их можно заменить.

По ее словам, самым вредным продуктом на столе в новогоднюю ночь является майонез, особенно, если его слишком много, сообщает агентство «Прайм».

Специалист посоветовала заменить его соусом собственного приготовления.

На втором месте оказались сладкие газированные напитки, так как в них много сахара. Врач рекомендует заменить эти напитки минеральной водой или приготовить свои.

На третьем месте по вредности -шампанское. Рекомендуется отдать предпочтение шампанскому брют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола для семьи, состоящей из четырех взрослых и одного ребенка, увеличилась на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

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