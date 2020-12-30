Новогодний стол в России за год подорожал на 4,6%

Новогодний стол в России за год подорожал на 4,6%. Фото: Pixabay

Новогодний стол в России за год подорожал на 4,6%. Фото: Pixabay

Средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола для семьи, состоящей из четырех взрослых и одного ребенка, увеличилась на 4,6% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Росстата, перед Новым годом россияне закупились продуктами на праздничный стол в среднем на 6 763 рубля, если на стол поставят шампанское и крепкий алкоголь. Если новогодний стол будет без крепкого алкоголя — 5 806 рублей.

Сильнее всего цены выросли на картофель — на 28,9% (до 21 рубля за 1 кг) , апельсины — на 24% (до 132 рублей), яблоки — на 17% (до 62 рублей), огурцы — на 16% (до 54 рублей).

Стоимость игристого вина российского производства выросла до 275 рублей за литр, водка подорожала до 315 рублей, коньяк — до 642 рублей, а фруктовый сок — до 94 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об опасности детского шампанского.