Россиян предупредили об опасности детского шампанского

Россиян предупредили об опасности детского шампанского
Детское шампанское может привести к ожирению. Фото: pixabay

Эксперты рассказали, чем опасно детское шампанское и какой вред этот напиток наносит организму.

Главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн утверждает, что в стране в целом необходимо исключить такое понятие, как «детский алкоголь». По его словам, потребляя такие напитки, дети так или иначе приобщаются к алкоголизации. Врач говорит, что в будущем ребенку будет труднее объяснить, что алкоголь — это не хорошо, передает РИА Новости.

При этом главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отмечает, что детское шампанское может привести к ожирению. Более того, ароматизаторы и красители, присутствующие в напитке, могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку.

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