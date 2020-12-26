Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Домоседство приносит самый большой вред организму человека. Стоит чаще находится на свежем воздухе, чтобы чувствовать себя лучше.

Об этом заявил главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

«Самое вредное для здоровья, души и тела – это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время», – пояснил специалист.

Кроме этого, врач призвал россиян ответственно подходить к выбору одежды зимой. При активной прогулке не стоит одеваться слишком тепло. Например, если человек расстегнет куртку на морозе от того, что ему жарко, то велика вероятность заболевания.

Также Мясников рекомендовал носить солнцезащитные очки даже зимой.

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