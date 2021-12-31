Врач рассказал россиянам, вредит ли здоровью съеденная бумажка с желанием на Новый год

Врач рассказал россиянам, вредит ли здоровью съеденная бумажка с желанием на Новый год
Бумагу нельзя назвать съедобным продуктом, но в маленьком количестве и раз в год эта традиция здоровью не навредит. Фото: pixabay

Съеденная под бой курантов бумажка с желанием на Новый год не несет никакого вреда здоровью, но выбирать стоит маленький и неокрашенный кусочек, а текст лучше написать простым карандашом.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач Андрей Тяжельников. Он отметил, что бумагу нельзя назвать съедобным продуктом, но в маленьком количестве и раз в год эта традиция здоровью не навредит.

«Берите только совсем маленький клочок, желательно неокрашенный, и пишите простым карандашом, так как в цветной бумаге и в чернилах могут содержаться неполезные красители», — порекомендовал специалист.

Врач также посоветовал не растягивать новогоднюю трапезу на всю ночь. Плотно поесть лучше в обычное время ужина, то есть не оттягивать прием пищи до курантов. А на встречу Нового года стоит оставить более легкие закуски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными.

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