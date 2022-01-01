Во Франции в ночь на Новый год хулиганы сожгли более 870 машин

Во Франции в ночь на Новый год хулиганы сожгли более 870 машин
Огонь успели потушить. Фото: pixabay

В новогоднюю ночь во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка, сожжены 874 машины. Об этом рассказал глава МВД страны Жеральд Дарманен.

«Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами, равно как и число случаев нападений на полицию», — сказал министр в своем заявлении.

По его словам, в ночь на 1 января 441 человека. Кроме того, хулиганы сожгли 874 автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.

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