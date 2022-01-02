Иммунолог предупредил о новом опасном штамме коронавируса

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Генеральный директор компании «Клиникал экселанс груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что может появиться новый штамм SARS-CoV-2, который будет куда более опаснее и заразнее всех предыдущих вариантов.

Эксперт отметил, что раз в полгода в мире появляется новый штамм.

«Как это было, когда появились «альфа», «бета» и «гамма», и в меньшей степени «лямбда». Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное», — приводит его слова URA.RU.

Иммунолог уверен, что эволюция коронавируса «точно» не прервется на «омикрон»-штамме.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.