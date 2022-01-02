Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как побороть переедание

Не стоит использовать при еде тарелки и стаканы большого размера. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Не стоит использовать при еде тарелки и стаканы большого размера. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Разумная организация домашней обстановки поможет придерживаться сбалансированного рациона и не переедать, рассказали в Роспотребнадзоре.

Так, продукты с сомнительным составом и повышенной калорийностью следует убрать в менее доступные места. Это поможет избежать нежелательных перекусов. На видное место лучше поставить тарелку с фруктами, сухофруктами или несолеными орехами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства по городу, не стоит использовать при еде тарелки и стаканы большого размера, это поможет уменьшить объем порции.

Печенье, конфеты и снеки следует хранить в непрозрачных банках или коробках.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кофе с уксусом спасает от высокого давления и сжигает жир. Хлорогеновая кислота, которая содержится в кофе и придает ему цвет и горький вкус способен сжигать жир. Эффект становится сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности.