Кофе с уксусом спасает от высокого давления и сжигает жир

Кофе с уксусом спасает от высокого давления и сжигает жир
Кофе лучше пить минимум за полчаса до еды и спустя час после еды. Фото: pixabay

Кофе с добавками в виде уксуса или лимона средством для снижения давления. Об этом рассказал врач Хиросигэ Итакура.

По его словам, в день стоит пить три-четыре чашки этого напитка, чтобы подержать действие полифенолов. И добавил, что эффект становится сильнее, чем от уксуса и кофе по отдельности.

Специалист отметил в беседе с изданием «Yahoo News Japan», что хлорогеновая кислота, которая содержится в кофе и придает ему цвет и горький вкус способен сжигать жир. Важным качеством вещества является снижение кровяного, артериального давления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из США доказали генетическую обусловленность любви к шоколаду и кофе. Люди с определенным набором ДНК питают особую тягу к этим продуктам. В рамках другого эксперимента ученые установили, что любители черного кофе чаще отдают предпочтение горькому шоколаду, а те, кто выбирают сладкие напитки, предпочитают молочный шоколад.

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Кофе с уксусом спасает от высокого давления и сжигает жир
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