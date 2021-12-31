Ученые: любовь к шоколаду и кофе передается по наследству

Ученые из США доказали генетическую обусловленность любви к шоколаду и кофе. Люди с определенным набором ДНК питают особую тягу к этим продуктам.

Исследователи из американского Северо-Западного университета выяснили, что у людей, которые не могут представить свою жизнь без кофе и шоколада, присутствует определенный набор генов. У этих людей эффект от употребления кофеина проходит гораздо быстрее, но желание выпить чашку кофе намного больше. Об этом пишет «MedikForum».

В рамках другого эксперимента ученые установили, что любители черного кофе чаще отдают предпочтение горькому шоколаду, а те, кто выбирают сладкие напитки, предпочитают молочный шоколад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые впервые извлекли ДНК из волос древних южноамериканских мумий.