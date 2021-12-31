Ученые впервые извлекли ДНК из волос древних южноамериканских мумий

ДНК человека может сохраняться внутри клейкой массы, с помощью которой вши прикрепляют яйца к человеческим волосам. Фото: unsplash

ДНК человека может сохраняться внутри клейкой массы, с помощью которой вши прикрепляют яйца к человеческим волосам. Фото: unsplash

Ученые-международники сумели расшифровать нескольких древнейших мумий из Южной Африки. Возраст тел примерно две тысячи лет.

Об этом сообщает пресс-служба британского Университета Рединга.

Проект палеогенетиков удался благодаря обрывкам ДНК, которые остались в кладках яиц паразитов, обитавших в волосах древних индейцев.

По словам доцента Университета Рединга Алехандра Перотти, открытие поможет расширить доступ к образцам ископаемых геномов древних людей и расскажет о природных условиях, в которых обитали древнейшие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае ученые обнаружили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) связаны с проникновением в организм микропластика. Мелкие частицы пластика, размером менее 5 мм, окружают людей повсюду. Они попадают в воздух и продукты в результате различных промышленных процессов. Тысячи частиц микропластика легко попадают в организм, что грозит негативными последствиями для здоровья.