Китайские ученые заявили о связи воспалений в кишечнике и микропластика

У людей с ВЗК было в полтора раза больше частиц на грамм, чем у здоровых людей. Фото: unsplash

У людей с ВЗК было в полтора раза больше частиц на грамм, чем у здоровых людей. Фото: unsplash

В Китае ученые обнаружили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) связаны с проникновением в организм микропластика.

Исследование опубликовал журнал Environmental Science & Technology. Мелкие частицы пластика, размером менее 5 мм, окружают людей повсюду. Они попадают в воздух и продукты в результате различных промышленных процессов. Тысячи частиц микропластика легко попадают в организм, что грозит негативными последствиями для здоровья.

Как выяснили ученые, проникновение микропластика в организм вызывает воспалительные заболевания кишечника. Исследователи сравнили уровни содержания микропластика в анализах 50 здоровых людей и 52 человек с разной степенью тяжести ВЗК. Оказалось, что у людей с ВЗК было в полтора раза больше частиц на грамм, чем у здоровых людей.

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