Фисташки назвали лучшим продуктом для борьбы с гипертонией

Американские ученые провели исследование и выяснили, что фисташки помогают снизить артериальное давление.
Как пишет Daily Express, в исследовании специалистов из Американской кардиологической ассоциации участвовали две группы добровольцев со склонностью к гипертонии и диабетом второго типа.
Первая группа участников соблюдала диету с продуктами с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а в рацион второй группы включили фисташки.
В результате удалось выяснить, что фисташковая диета помогла значительно снизить систолическое амбулаторное артериальное давление. Причем лучший результат наблюдался во время сна испытуемых.
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