Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть капусту

Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть капусту
Употребление капусты может резко ухудшить состояние пациентов. Фото: Pixabay

Белокочанная капуста в большом количестве может навредить здоровью людей с почечнокаменной болезнью, панкреатитом и обострением язвенной болезни желудка.

Об этом рассказала врач-диетолог Светлана Фус, передает «Пятый канал«. В белокочанной капусте содержатся пурины, которые не рекомендуется употреблять людям, страдающим от почечнокаменной болезни. Этот овощ является раздражителем при панкреатите и обострении язвенной болезни желудка. Употребление капусты может резко ухудшить состояние пациентов.

Несмотря на это, капуста остается полезной благодаря содержащимся в ней витамине С, витамине U и клетчатке. Врач посоветовала есть этот продукт, но в меру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила, какие онкологические заболевания передаются по наследству.

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