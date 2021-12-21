Врач объяснила, какие онкологические заболевания передаются по наследству

В некоторых семьях от злокачественных новообразований страдает почти половина рода. Фото: unsplash

В некоторых семьях от злокачественных новообразований страдает почти половина рода. Фото: unsplash

Врач-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала о риске заболевания раком при генетической предрасположенности.

Об этом пишет «Пятый канал«. По словам Меньшиковой, наследственные формы онкологических заболеваний составляют около 7% среди диагностированных случаев рака. В некоторых семьях от злокачественных новообразований страдает почти половина рода.

Среди передающихся по наследству опухолей выделяют рак молочной железы, яичников, эндометрия, прямой кишки, некоторые виды рака кожи, а также онкологические заболевания другой, более редкой локализации.

Однако, как отмечает врач, рак не во всех случаях передается по наследству, даже если родственникам генетически передалась предрасположенность к этим онкозаболеваниям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды.