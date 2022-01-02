Авиарейс из Оренбурга в Петербург задержали из-за метели

Авиарейс из Оренбурга в Петербург задержали из-за метели
Пассажирам приходится ожидать в аэропорту дополнительно время. Фото: unsplash

Снегопад и метель ограничила авиасообщение с Оренбургом. Вылететь не могут в том числе и пассажиры, направляющиеся в Санкт-Петербург.

Утром воскресенья, 2 января, из местного аэропорта не могли вылететь пять рейсов, в том числе два в Петербург. К настоящему моменту самолет уже прибыл в Северную столицу, свидетельствует онлайн-табло аэропорта Оренбурга.

Помимо этого изменено время прибытия трех рейсов в Москву.

Онлайн-табло аэропорта Оренбурга. Фото: сайт аэропорта

В настоящее время в Оренбурге наблюдается непогода. При этом температура воздуха не превышает -5 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково сегодня утром задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады, Самары, Москвы, Сочи и Архангельска. Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время.

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