Эксперты рассказали, как питаться в праздники и не набрать лишний вес

Эксперты рассказали, как питаться в праздники и не набрать лишний вес
Специалисты отмечают, что режим сна также связан с набором веса. Фото: Pixabay

Несколько ошибок в питании могут сказаться на фигуре. Специалисты отмечают, что режим сна также связан с набором веса.

Среди самых частых ошибок эксперты выделяют привычку людей употреблять сытные закуски перед основным приемом пищи. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на испанский портал ABC Элиса Эскориуэла.

Также наряду с опрометчивым решением перекусить чем-нибудь по-быстрому, выделяются жирные гарниры. Неполезна для фигуры и жаренная пища, лучше употреблять еду запечённую или приготовленную на пару. Фокус с легкими закусками, приправленными калорийными соусами, также не пройдет: на весе это, скорее всего, отразится.

Отмечается, что режим сна также связан с сохранением хорошей формы, так как во время отдыха биологические часы и выделение гормонов приходят в норму.

Негативное влияние на человека может оказать голодовка, которая крайне не советуется специалистами. Вместо того, чтобы полностью отказаться от пищи лучше переключиться на легкие блюда. Также необходимо уделить внимание простой воде, а не фокусироваться на газировках, сладких напитках и алкоголе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рацион людей, проживающих на территории Петербурга и Ленобласти сильно не отличается, но эксперты отметили, что молочные продукты больше употребляют петербуржцы.

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