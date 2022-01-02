Эксперты: петербуржцы употребляют больше молочных продуктов, чем жители Ленобласти

Эксперты: петербуржцы употребляют больше молочных продуктов, чем жители Ленобласти
Петербуржцы употребляют больше молочных продуктов, чем жители Ленобласти. Фото: pixabay.com

Рацион людей, проживающих на территории Петербурга и Ленобласти сильно не отличается, но эксперты отметили, что молочные продукты больше предпочитает первая группа жителей.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование и выяснили, что жители Северной столицы и Ленинградской области по-разному закупают продукты. Об этом сообщает 78.ru. Например, жители небольших городов Ленобласти чаще всего покупают немного продуктов каждый день в отличие от петербуржцев, которые, как правило, осуществляют масштабные закупки примерно раз в неделю.

Разница заметна и в приготовлении пищи. В Петербурге люди готовят самостоятельно пищу реже, чем жители Ленобласти. По способам приготовления петербуржцы любят варить, тушить и запекать пищу, а население Ленобласти — жарить.

В Северной столице много неравнодушных к кислому, а в Ленобласти люди не против горького. Из общих черт на фоне пандемии коронавируса жители Петербурга и Ленобласти чаще стали есть дома и заказывать продукты онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фастфуд, полуфабрикаты, сладости и газировка могут вызвать болезни поджелудочной железы.

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